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Началась поездка глав политических партий Азербайджана на освобожденные территории

Началась поездка глав политических партий Азербайджана на освобожденные территории Началась поездка председателей осуществляющих деятельность в Азербайджане политических партий и группы политологов на освобожденные от оккупации территории.
Внутренняя политика
24 июня 2022 г. 10:04
Началась поездка глав политических партий Азербайджана на освобожденные территории

Началась поездка председателей осуществляющих деятельность в Азербайджане политических партий и группы политологов на освобожденные от оккупации территории.

Как передает командированный на территории сотрудник Report, в поездке принимают участие 46 представителей 40 политических партий, 6 известных политологов и 19 журналистов.

Сначала они посетят Джебраильский район. Представители Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) расскажут участникам поездки о деятельности по разминированию.

Затем председатели партий отправятся в Зангиланский район, где ознакомятся с восстановительно-строительными работами.

Отметим, что это четвертая по счету поездка представителей партий на освобожденные территории.

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