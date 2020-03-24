​Начал работу сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом

24 марта начал работу официальный веб-сайт Фонда поддержки борьбы с коронавирусом (covid19fund.gov.az).

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

На сайте предоставлена информация о целях и направлениях использования средств. Посредством сайта физические и юридические лица могут вносить пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Здесь также можно будет получить информацию о пожертвованиях и тех, кто внес пожертвования.

Сайт действует на азербайджанском, русском, английском языках.

Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.