Начальник управления "Сигнал" ГГУДП освобожден от занимаемой должности

29 сентября, 2016 15:44

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый начальник в Специализированное проектно-производственное управление "Сигнал" Главного государственного управления дорожной полиции (ГГУДП) министерства внутренних дел Азербайджана. Как сообщает Report, начальник управления Магомед Мамедов освобожден от занимаемой должности. Причиной указывается достижение М.Мамедовым пенсионного возраста. На его место назначен полковник-лейтенант полиции Махир Мамедъяров, который ранее занимал должность командующего взводом Главного государственного управления дорожной полиции.