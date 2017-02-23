Начальник Главного управления по борьбе с коррупцией: Поступили обращения, связанные с зимней экзаменационной сессией

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ В Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре поступили обращения, связанные с проводимой в университетах и колледжах зимней экзаменационной сессией 2017 года.

Об этом заявил Report заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

По его словам, в данном направлении проводятся расследования: "Если в ходе расследований выяснится, что данные обращения реальны и соответствуют требованиям законодательства, в этом случае будут приняты меры. В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были рассмотрены и приняты меры в связи с поступившим несколько дней назад обращением о сборе денег со студентов Гянджинского музыкального колледжа для выставления хороших оценок".

К. Алиев отметил о поступлении в управление жалоб и из других областей: "Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре разглашает информацию дважды в год. Вся поступающая к нам информация тщательно расследуется".