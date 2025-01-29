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Наблюдатель: В ходе голосования не зафиксировано никаких нарушений

Наблюдатель: В ходе голосования не зафиксировано никаких нарушений На избирательном участке №9 третьего Хатаинского избирательного округа №35 в Баку избирательный процесс проходит прозрачно.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 10:13
Наблюдатель: В ходе голосования не зафиксировано никаких нарушений

На избирательном участке №9 третьего Хатаинского избирательного округа №35 в Баку избирательный процесс проходит прозрачно.

Об этом сказала Report наблюдатель Зияфет Багирова.

Она сообщила, что ранее уже принимала участие в качестве наблюдателя на избирательном участке в ходе предыдущих выборов: "Как и на предыдущих выборах, на участке наблюдается активность избирателей. Процесс проходит прозрачно, созданы все условия для комфортного голосования избирателей. На участке голосуют избиратели всех возрастов. На данный момент не зафиксировано никаких нарушений".

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5 846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8 071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек.

Голосование завершится в 19:00.

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