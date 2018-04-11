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    Наблюдатель: Делегация ГУАМ не зафиксировала каких-либо нарушений на выборах в Азербайджане

    Депутат Верховной Рады Украины: Мы высоко оцениваем избирательный процесс

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В ходе мониторинга за президентскими выборами в Азербайджане делегация ГУАМ не зафиксировала каких-либо нарушений законодательства республики. 

    Об этом Report завил представитель наблюдательной миссии от организации ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова), депутат Верховной Рады Украины Олег Медуница.

    "Наша делегация прибыла в "день тишины". Мы не зафиксировали форм агитаций, все агитационные плакаты и афиши были сняты. День тишины прошел спокойно", - заявил О.Медуница.

    По его словам, сегодня миссия посетила ряд избирательных участков как в Баку, так и за его пределами.

    "На данный момент находимся в Сумгаите. В ходе мониторинга мы не зафиксировали какие-либо нарушения законодательства", - добавил представитель наблюдательной миссии.

    Он указал, что делегация от ГУАМ пообщалась с рядом наблюдателей на избирательных участках, в том числе от оппозиционных кандидатов.

    "Никто из них не пожаловался на то, что идут какие-то процессы, которые могли бы сфальсифицировать волеизъявление азербайджанского народа", - добавил О.Медуница.

    "Мы высоко оцениваем избирательный процесс", - сказал депутат украинской Рады.

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