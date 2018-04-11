Наблюдатель: Делегация ГУАМ не зафиксировала каких-либо нарушений на выборах в Азербайджане

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В ходе мониторинга за президентскими выборами в Азербайджане делегация ГУАМ не зафиксировала каких-либо нарушений законодательства республики.

Об этом Report завил представитель наблюдательной миссии от организации ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова), депутат Верховной Рады Украины Олег Медуница.

"Наша делегация прибыла в "день тишины". Мы не зафиксировали форм агитаций, все агитационные плакаты и афиши были сняты. День тишины прошел спокойно", - заявил О.Медуница.

По его словам, сегодня миссия посетила ряд избирательных участков как в Баку, так и за его пределами.

"На данный момент находимся в Сумгаите. В ходе мониторинга мы не зафиксировали какие-либо нарушения законодательства", - добавил представитель наблюдательной миссии.

Он указал, что делегация от ГУАМ пообщалась с рядом наблюдателей на избирательных участках, в том числе от оппозиционных кандидатов.

"Никто из них не пожаловался на то, что идут какие-то процессы, которые могли бы сфальсифицировать волеизъявление азербайджанского народа", - добавил О.Медуница.

"Мы высоко оцениваем избирательный процесс", - сказал депутат украинской Рады.