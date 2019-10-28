На улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры Габалинского района выделено 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры Габалинского района".

Как сообщает Report, для строительства нового моста над рекой Бум на 2-м километре автомобильной дороги Бум-Тиканлы-Абрых, отделяющего 11 населенных пунктов с населением двадцать тысяч человек от районного центра и других населенных пунктов, восстановления 2-километровой автомобильной дороги, идущей в поселок Бум, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 2,0 (два) миллиона манатов.