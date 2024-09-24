На участке автодороги Баку-госграница с Грузией будет ограничено движение транспорта

На участке автодороги Баку-госграница с Грузией будет ограничено движение транспорта

С 24 сентября примерно на 2 месяца частично (с перерывами) ограничивается движение транспортных средств на 244,2-м километре автодороги M-2 Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

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С 24 сентября примерно на 2 месяца частично (с перерывами) ограничивается движение транспортных средств на 244,2-м километре автодороги M-2 Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией. Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции. Ограничения связаны с установкой системы электронных весов. Движение автомобилей будет перенаправлено на объездную дорогу. Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей соблюдать временные дорожные знаки и быть внимательными при передвижении по указанному участку дороги. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram