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На участке автодороги Баку-госграница с Грузией будет ограничено движение транспорта

На участке автодороги Баку-госграница с Грузией будет ограничено движение транспорта С 24 сентября примерно на 2 месяца частично (с перерывами) ограничивается движение транспортных средств на 244,2-м километре автодороги M-2 Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.
Внутренняя политика
24 сентября 2024 г. 18:23
На участке автодороги Баку-госграница с Грузией будет ограничено движение транспорта

С 24 сентября примерно на 2 месяца частично (с перерывами) ограничивается движение транспортных средств на 244,2-м километре автодороги M-2 Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Ограничения связаны с установкой системы электронных весов. Движение автомобилей будет перенаправлено на объездную дорогу.

Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей соблюдать временные дорожные знаки и быть внимательными при передвижении по указанному участку дороги.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Gürcüstan sərhədi avtomobil yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

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