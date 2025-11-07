На суде по делу граждан Армении оглашены доказательства в отношении еще 10 обвиняемых

В Бакинском военном суде 7 ноября состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения - Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и других тяжких преступлений.

Как передает Report, судебное заседание проходит под председательством судьи Зейнала Агаева при участии судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья - Гюнель Самедова). Всем обвиняемым обеспечен перевод на понятный им язык и предоставлены адвокаты.

В процессе приняли участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их законные представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Заседание продолжилось выступлением прокуроров с обвинительной речью.