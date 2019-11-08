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Госагентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям выделено 19,4 млн манатов

На строительство в Агджабеди "ASAN xidmət" выделено 19,4 млн AZN
© Report

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по завершению проектирования и строительства Центра "ASAN xidmət" в Агджабединском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения проектирования и строительства центра "ASAN xidmət" в Агджабединском районе из суммы, указанной в подпункте 1.25.1 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года номер 890, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики выделено 19 430 000 манатов.

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