На строительство дороги в Хачмазе выделено 15,4 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг Хачмазского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг, соединяющей 12 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,4 млн манатов.