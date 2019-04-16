На строительство дороги в Масаллы выделено 6,8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Масаллы-Кехна Алвады-Тезе Алвады-Гюллютепе-Эмиртюрбе-Ени Зуванд Масаллинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Масаллы-Кехна Алвады-Тезе Алвады-Гюллютепе-Эмиртюрбе-Ени Зуванд, соединяющей 15 населенных пунктов с населением тридцать восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,8 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.