На строительство дороги в Билясуварском районе выделено 400 тыс. манатов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Гюнешли-Агайры-Исметли-Аранлы-Чинарлы-Алиабад Билясуварского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гюнешли-Агайры-Исметли-Аранлы-Чинарлы-Алиабад, соединяющей 5 населенных пунктов с населением одиннадцать тысяч человек, поручено выделить из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств 400,0 (четыреста) тыс. манатов.

Министерству финансов и ОАО "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной частью 1 настоящего распоряжения, и строительные работы.