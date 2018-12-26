На строительство центра "ASAN xidmət" в Товузе выделено 5 млн манатов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра ASAN xidmət в Товузском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства центра "ASAN xidmət" в Товузском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Государственному агентству по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики выделено 5 млн манатов.