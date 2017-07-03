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    На строительство автомобильной дороги Гёйляр-Гушчу Шамахинского района выделено 3,9 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гёйляр-Гушчу Шамахинского района.

    Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гёйляр-Гушчу, соединяющей 4 населенных пункта с населением четырнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 3,9 млн (три миллиона девятьсот тысяч) манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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