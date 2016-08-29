На строительство автомобильной дороги в Лянкяране выделено 900 тыс. манатов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Лиман-Нариманабад-Балыгчылар Лянкяранского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Лиман-Нариманабад-Балыгчылар, соединяющей 3 населенных пункта с населением 10 000 человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 900 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.