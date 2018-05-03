На сайте Кабмина созданы новые разделы

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Обновлен сайт Кабинета министров Азербайджана (cabmin.gov.az).

Как сообщает Report, на сайте изменены разделы "Кабинет министров", "Аппарат Кабинета министров", "Обращения граждан", созданы разделы "Премьер-министр", "Заместители премьер-министра", "Состав Кабинета министров", "Правила работы" и др.

Напомним, что 21 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса по представлению президента Ильхама Алиева обсуждалось назначение Новруза Мамедова на должность премьер-министра. После обсуждений парламент путем голосования принял назначение. После президент Ильхам Алиев подписал распоряжение и назначил Н.Мамедова премьер-министром. До него премьер-министром был Артур Раси-заде (1996-2018 годы).