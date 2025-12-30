На ряде дорог в Бинагади установлены новые светофоры
- 30 декабря, 2025
- 18:10
В Бинагадинском районе Баку, на пересечении улиц Яхьи Гусейнова и Рашида Исмаилова, были внесены изменения в дорожное движение и установлены новые светофоры.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
По его данным, данные изменения позволят обеспечить более безопасное и упорядоченное движение транспорта, оптимизировать интенсивность транспортного потока на перекрестке.
