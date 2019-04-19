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На реконструкцию автодорог в Пираллахинском районе выделено 1,9 млн манатов

На реконструкцию автодорог в Пираллахы выделено 1,9 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,9 миллиона манатов.

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