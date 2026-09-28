Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    На освобожденных территориях за неделю от мин очищено 1385,8 га

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 12:30
    На освобожденных территориях за неделю от мин очищено 1385,8 га

    На освобожденных территориях с 21 по 27 сентября обнаружено и обезврежено 29 противотанковых, 208 противопехотных мин и 1436 других взрывоопасных предметов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищено 1385,8 га территории.

    Операции по разминированию проводили ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пять местных организаций и одна НПО. Работы проводились на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана, а также в освобожденных от оккупации селах Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджылы Газахского района.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) МЧС Азербайджана Разминирование
    Ötən həftə 1385,8 ha ərazi minalardan təmizlənib
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