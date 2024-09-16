На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 59 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, с 9 по 15 сентября в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 44 противопехотные, 15 противотанковых мин и 690 неразорвавшихся боеприпасов.
В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1 115 га.