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На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 59 мин

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 59 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
16 сентября 2024 г. 17:35
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 59 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, с 9 по 15 сентября в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 44 противопехотные, 15 противотанковых мин и 690 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1 115 га.

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Версия на английском языке 49 mines neutralized in Azerbaijan’s liberated areas last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə 49 mina, 690 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib

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