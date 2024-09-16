На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 59 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, с 9 по 15 сентября в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 44 противопехотные, 15 противотанковых мин и 690 неразорвавшихся боеприпасов.

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1 115 га.