На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 330 мин

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 23-го по 29-е сентября обнаружено и обезврежено 217 противотанковых, 113 противопехотных мин и 450 неразорвавшихся боеприпасов.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 23-го по 29-е сентября обнаружено и обезврежено 217 противотанковых, 113 противопехотных мин и 450 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1128,1 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.