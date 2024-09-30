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На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 330 мин

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 330 мин На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 23-го по 29-е сентября обнаружено и обезврежено 217 противотанковых, 113 противопехотных мин и 450 неразорвавшихся боеприпасов.
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 16:42
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 330 мин

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 23-го по 29-е сентября обнаружено и обезврежено 217 противотанковых, 113 противопехотных мин и 450 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1128,1 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə 330 mina zərərsizləşdirilib

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