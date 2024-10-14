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На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 205 мин

На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 205 мин 14:31
Внутренняя политика
14 октября 2024 г. 14:40
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 205 мин

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в период с 7 по 13 октября обнаружено и обезврежено 64 противотанковые, 141 противопехотная мина и 625 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В течение прошлой недели от мин очищена территория площадью 1198,7 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на английском языке 205 mines neutralized in Azerbaijan’s liberated lands last week
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə 205 mina zərərsizləşdirilib

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