На портале "Дельфи" опубликована статья о первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ На самом популярном в балтийских странах информационном портале "Дельфи" опубликована статья о первой леди Азербайджанской Республики, председателе Организационного комитета по проведению первых Европейских Игр "Баку – 2015" Мехрибан Алиевой.

Report со ссылкой на АзерТАдж сообщает, что статья, в которой рассказывается о ее жизненном пути, иллюстрирована целым рядом фотоматериалов.

Эта публикация стала очередной в серии статей, которые вышли в свет благодаря сотрудничеству информационно-новостного портала "Дельфи" с посольством Азербайджана в Таллинне, а также в рамках реализации проекта Совета по поддержке неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики, направленного на популяризацию первых Европейских Игр, которые пройдут в Баку 12-28 июня текущего года.

Запланирован выход в свет более 20 публикаций различной тематики об играх и об Азербайджане в целом.

На сегодняшний день статьи публикуются на эстонском языке, позже они появятся на страницах "Дельфи" и на русском языке.

Так, эстонские читатели уже смогли ознакомиться с предысторией проведения игр, получить информацию о ходе их подготовки и высокой организации. Также эстонская общественность ознакомилась с интересными историческими фактами об Азербайджане - о его прошлом и настоящем, о богатой культуре, обычаях и традициях страны, в том числе об истории отношений между Эстонией и Азербайджаном в начале прошлого века.

Особый интерес у читателей вызвала информация о современном Азербайджане и феномене его стремительного экономического развития.

Следует отметить, что публикации вызывают большой интерес у эстонской общественности, а по количеству просмотров статей и комментариев к ним, можно сказать, что рубрика об Азербайджане является одной из самых популярных рубрик портала.