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На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 177 мин

На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 177 мин На освобожденных территориях с 20 по 26 января было обнаружено и обезврежено 69 противотанковых, 108 противопехотных мин и 208 неразорвавшихся боеприпасов (НБП).
Внутренняя политика
27 января 2025 г. 14:57
На освобожденных территориях за прошлую неделю обезврежено 177 мин

На освобожденных территориях с 20 по 26 января было обнаружено и обезврежено 69 противотанковых, 108 противопехотных мин и 208 неразорвавшихся боеприпасов (НБП).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищено 705,6 гектаров территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

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Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunan ərazilərdə 177 mina zərərsizləşdirilib

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