На освобожденных территориях созданы новые избирательные участки

На освобожденных территориях созданы новые избирательные участки.

На освобожденных территориях созданы новые избирательные участки.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил заместитель председателя Ровзат Гасымов.

По его словам, было принято решение о создании восьми дополнительных избирательных участков на освобожденных территориях.

"Таким образом, на освобожденных территориях будут действовать 34 постоянных избирательных участка. Кроме того, будут созданы временные избирательные участки, о чем общественность будет дополнительно проинформирована”, – подчеркнул Гасымов.

Напомним, что в ходе президентских выборов 7 февраля на освобожденных территориях действовало 26 постоянных и 21 временный избирательный участок.