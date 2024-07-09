На освобожденных территориях созданы новые избирательные участки.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил заместитель председателя Ровзат Гасымов.
По его словам, было принято решение о создании восьми дополнительных избирательных участков на освобожденных территориях.
"Таким образом, на освобожденных территориях будут действовать 34 постоянных избирательных участка. Кроме того, будут созданы временные избирательные участки, о чем общественность будет дополнительно проинформирована”, – подчеркнул Гасымов.
Напомним, что в ходе президентских выборов 7 февраля на освобожденных территориях действовало 26 постоянных и 21 временный избирательный участок.