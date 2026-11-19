Сын шехида открыл первый футбольный матч на обновленном стадионе Ханкенди
- 19 ноября, 2026
- 16:20
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На Ханкендинском городском стадионе после реконструкции стартовал первый официальный футбольный матч - встреча "Ханкенди" и "Карван-Евлах" в рамках VIII тура Первой лиги Азербайджана.
Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, перед началом матча символический первый удар по мячу нанес Ибрагим - сын Фикрета Мамедова, шехида 44-дневной Отечественной войны.
На поле он вышел в сопровождении специально приглашенных ветеранов футбола Самира Алекперова, Эмина Салманова и Муниса Абдуллаева.
После символической церемонии матч начался. За игрой с трибун наблюдают около 3 тыс. болельщиков.
Отметим, что открытие Ханкендинского городского стадиона после капитальной реконструкции состоялось 7 ноября с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.