На Ханкендинском городском стадионе после реконструкции стартовал первый официальный футбольный матч - встреча "Ханкенди" и "Карван-Евлах" в рамках VIII тура Первой лиги Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, перед началом матча символический первый удар по мячу нанес Ибрагим - сын Фикрета Мамедова, шехида 44-дневной Отечественной войны.

На поле он вышел в сопровождении специально приглашенных ветеранов футбола Самира Алекперова, Эмина Салманова и Муниса Абдуллаева.

После символической церемонии матч начался. За игрой с трибун наблюдают около 3 тыс. болельщиков.

Отметим, что открытие Ханкендинского городского стадиона после капитальной реконструкции состоялось 7 ноября с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.