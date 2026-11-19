Дорогостоящее программное обеспечение не гарантирует кибербезопасность.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя Центрального банка Азербайджана Акиф Багиров в ходе панельной дискуссии в рамках II Международной конференции по кибердипломатии (ICCD 2026) в Баку.

По его словам, опыт и анализ глобальных инцидентов показывают, что одних технологий недостаточно для обеспечения безопасности:

"Кибербезопасность - это не просто технологическая проблема, но и показатель деятельности организации, процессов работы, целостности. Если в какой-либо организации мы хотим превратить кибербезопасность в постоянную и устойчивую систему, нам необходимы три фундаментальных столпа: поддержка со стороны руководства, надлежащие финансовые инвестиции и профессиональная команда".

Представитель ЦБА подчеркнул, что кибербезопасность должна быть неотъемлемой частью бизнес-стратегии организации.

По его мнению, культура кибербезопасности в организации должна формироваться сверху вниз: "Руководство должно не только декларировать важность защиты от киберугроз, но и интегрировать ее в бизнес-процессы и стратегию организации, обеспечивать регулярную оценку рисков и контроль ключевых индикаторов риска (KRI). При этом технические показатели необходимо переводить в понятные бизнесу риски, чтобы руководство могло принимать обоснованные стратегические решения".