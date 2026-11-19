В Азербайджане последние поправки в соответствующее законодательство в сфере труда направлены на укрепление трудовых прав работников и их социальную защиту.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Государственной службы трудовой инспекции Нармин Мирзаева на панельной дискуссии в рамках Форума по сотрудничеству государства и бизнеса.

Она отметила, что возможные нарушения трудовых прав следует предотвращать заранее:

"Сегодня государство и бизнес должны объединить усилия для формирования достойного рынка труда. Последние поправки в соответствующее законодательство в первую очередь направлены на укрепление трудовых прав работников и их социальную защиту. Вместе с тем отдельные пробелы, создающие практические трудности для работодателей, в некоторых случаях могут повлечь за собой ответственность. Мы также предложили внести изменения в законодательство для устранения этих пробелов, и многие из наших предложений были одобрены".

Замначальника добавила, что выявление каких-либо нарушений на рабочем месте влечет за собой принятие административных мер в отношении работодателя.