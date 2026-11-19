Военный вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в аэропорту Окинавы
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 16:29
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Американский военный вертолет Osprey совершил аварийную посадку в аэропорту Окинавы (Япония).
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.
По данным управления аэропорта, американские военные связались с ними, сообщив о необходимости совершить аварийную посадку из-за неисправности.
Предполагается, что на борту Osprey находилось девять человек, сообщает TBS news.
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