Американский военный вертолет Osprey совершил аварийную посадку в аэропорту Окинавы (Япония).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным управления аэропорта, американские военные связались с ними, сообщив о необходимости совершить аварийную посадку из-за неисправности.

Предполагается, что на борту Osprey находилось девять человек, сообщает TBS news.