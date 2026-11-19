Путин: Россия видит возможности в создании новой архитектуры безопасности Европы
- 19 ноября, 2026
- 16:27
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Россия не видит непреодолимых препятствий для создания новой системы европейской безопасности.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на брифинге по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Он также отметил, что Россия собирается искать компромиссы в формировании новой архитектуры безопасности, отметив что "они возможны".
"Мы ничем жертвовать не собираемся. Мы собираемся искать компромиссы. Мне кажется, что они вполне возможны. (…) Все должны исходить из реалий. И мы, и те, с кем мы пытаемся договориться о прекращении кризисов, в том числе в Украине. Я не вижу непреодолимых препятствий для достижения договоренности", - сказал он.
По его словам, надо, чтобы и другие участники этого процесса осознали реалии, сложившиеся на земле, и тоже со своей стороны пошли на эти компромиссы: "Вот и все. Ничего запредельно сложного я здесь не вижу".