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На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки

На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки На освобожденных от оккупации территориях будут организованы избирательные участки, на которых впервые смогут проголосовать 20 тыс. избирателей.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 16:50
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки

На освобожденных от оккупации территориях будут созданы избирательные участки, на которых впервые смогут проголосовать 20 тыс. избирателей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, особое внимание будет уделено выборам на освобожденных территориях.

"С учетом воинских частей, на освобожденных территориях насчитывается около 20 тысяч избирателей. Эти люди впервые будут голосовать на освобожденных территориях. Это событие войдет в историю", - сказал Панахов.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə seçki məntəqələri təşkil ediləcək, ilk dəfə orada 20 min seçici səs verəcək

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