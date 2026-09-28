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    На Конгрессе ООН представлена цифровизация судебной системы Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2026
    • 12:26
    На Конгрессе ООН представлена цифровизация судебной системы Азербайджана

    В Абу-Даби проходит 15-й Конгресс ООН по предотвращению преступности и уголовному правосудию.

    Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

    Мероприятие продлится с 26 сентября по 1 октября, Азербайджан представляет делегация под руководством министра юстиции Фарида Ахмедова.

    В состав делегации вошли представители Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, Службы внешней разведки и других структур.

    Фарид Ахмедов в ходе своего выступления подчеркнул важную роль международного сотрудничества в борьбе с современными вызовами преступности, а также обратил внимание на необходимость расширения сотрудничества в сферах экстрадиции и взаимной правовой помощи.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Абу-Даби (ОАЭ)
    BMT Konqresində Azərbaycanın ədliyyə sisteminin rəqəmsallaşdırılması təqdim olunub
    Azerbaijan's judicial system digitalization presented at UN Congress
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