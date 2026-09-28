На Конгрессе ООН представлена цифровизация судебной системы Азербайджана

В Абу-Даби проходит 15-й Конгресс ООН по предотвращению преступности и уголовному правосудию.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

Мероприятие продлится с 26 сентября по 1 октября, Азербайджан представляет делегация под руководством министра юстиции Фарида Ахмедова.

В состав делегации вошли представители Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры, Службы внешней разведки и других структур.

Фарид Ахмедов в ходе своего выступления подчеркнул важную роль международного сотрудничества в борьбе с современными вызовами преступности, а также обратил внимание на необходимость расширения сотрудничества в сферах экстрадиции и взаимной правовой помощи.