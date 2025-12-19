На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов
Внутренняя политика
- 19 декабря, 2025
- 13:03
На капитальный ремонт автодорог в двух поселках Абшеронского района выделяется на начальном этапе 1,4 млн манатов.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Хокмели и Гобу Абшеронского района Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,4 млн манатов.
Министерству экономики поручено предусмотреть в расходах на государственные капвложения в проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта этих автомобильных дорог.
