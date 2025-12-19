Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов

    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 13:03
    На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов

    На капитальный ремонт автодорог в двух поселках Абшеронского района выделяется на начальном этапе 1,4 млн манатов.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Хокмели и Гобу Абшеронского района Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,4 млн манатов.

    Министерству экономики поручено предусмотреть в расходах на государственные капвложения в проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта этих автомобильных дорог.

    Hökməli və Qobuda avtomobil yollarının əsaslı təmirinə 1,4 milyon manat ayrılıb

    Лента новостей