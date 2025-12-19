На капремонт автодорог в Абшеронском районе выделено 1,4 млн манатов

На капитальный ремонт автодорог в двух поселках Абшеронского района выделяется на начальном этапе 1,4 млн манатов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселков Хокмели и Гобу Абшеронского района Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,4 млн манатов.

Министерству экономики поручено предусмотреть в расходах на государственные капвложения в проекте госбюджета Азербайджана на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта этих автомобильных дорог.