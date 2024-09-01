О нас

На "горячую линию" Совета прессы в связи с парламентскими выборами обращений не поступало

На "горячую линию" Совета прессы в связи с парламентскими выборами обращений не поступало 19:21
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 19:34
На горячую линию Совета прессы в связи с парламентскими выборами обращений не поступало

"Горячая линия" Совета прессы, созданная в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, завершила свою работу.

Об этом сообщили Report в Совете прессы.

Отмечается, что на номера "горячей линии" (012) 441 35 96 (городской), (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 (мобильные) в течение дня 1 сентября не поступали жалобы и обращения от представителей СМИ, освещавших процесс голосования.

Отметим, что журналисты могли воспользоваться "горячей линией" с 08:00 до 19:00.

В Азербайджане в 19:00 завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hotline receives no calls regarding Azerbaijan's parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurasının seçkilərlə bağlı "qaynar xətti"nə heç bir müraciət daxil olmayıb

Другие новости из категории

Наблюдатель из Пакистана: Для избирателей в Азербайджане были созданы все необходимые условия
Наблюдатель из Пакистана: Для избирателей в Азербайджане были созданы все необходимые условия
1 сентября 2024 г. 20:40
Oracle Advisory Group: Избиратели с большим энтузиазмом участвовали в exit-poll
Oracle Advisory Group: Избиратели с большим энтузиазмом участвовали в exit-poll
1 сентября 2024 г. 20:31
Oracle Advisory Group объявила результаты exit-poll на выборах в Милли Меджлис
Oracle Advisory Group объявила результаты exit-poll на выборах в Милли Меджлис
1 сентября 2024 г. 20:23
В Азербайджане лже-журналисты пытались попасть на избирательные участки по поддельным удостоверениям
В Азербайджане лже-журналисты пытались попасть на избирательные участки по поддельным удостоверениям
1 сентября 2024 г. 20:19
Телеканал Euronews посвятил репортаж внеочередным парламентским выборам в Азербайджане  
Телеканал Euronews посвятил репортаж внеочередным парламентским выборам в Азербайджане  
1 сентября 2024 г. 20:12
Молдавский депутат: Мы могли бы перенять опыт Азербайджана по проведению выборов
Молдавский депутат: Мы могли бы перенять опыт Азербайджана по проведению выборов
1 сентября 2024 г. 20:07
Сергей Марков: В ходе парламентских выборов в Азербайджане не увидел негативных явлений
Сергей Марков: В ходе парламентских выборов в Азербайджане не увидел негативных явлений
1 сентября 2024 г. 20:02
Член палаты лордов: Люди с большим энтузиазмом шли голосовать
Член палаты лордов: Люди с большим энтузиазмом шли голосовать
1 сентября 2024 г. 20:01
Председатель участка: В Агдере явка избирателей составила 93%
Председатель участка: В Агдере явка избирателей составила 93%
1 сентября 2024 г. 19:48
Коротченко: Устойчивость политической системы – основа уверенного развития Азербайджана
Коротченко: Устойчивость политической системы – основа уверенного развития Азербайджана
1 сентября 2024 г. 19:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi