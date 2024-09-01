На "горячую линию" Совета прессы в связи с парламентскими выборами обращений не поступало

19:21

"Горячая линия" Совета прессы, созданная в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис, завершила свою работу.

Об этом сообщили Report в Совете прессы.

Отмечается, что на номера "горячей линии" (012) 441 35 96 (городской), (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 (мобильные) в течение дня 1 сентября не поступали жалобы и обращения от представителей СМИ, освещавших процесс голосования.

Отметим, что журналисты могли воспользоваться "горячей линией" с 08:00 до 19:00.

В Азербайджане в 19:00 завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах.