    На горячую линию "112" поступает более 6 тысяч звонков ежедневно

    Внутренняя политика
    • 28 февраля, 2026
    • 13:26
    На горячую линию 112 поступает более 6 тысяч звонков ежедневно

    На горячую линию "112" МЧС Азербайджана в среднем поступает около 2,2 миллиона звонков в год, то есть более 6 тысяч звонков ежедневно.

    Как сообщает Report, об этом стало известно в ходе медиатура, организованного в Управлении оперативного реагирования "112" МЧС.

    Линия работает круглосуточно и обеспечивает оперативное реагирование на пожары, аварии, поисково-спасательные работы и другие чрезвычайные ситуации.

    Звонки принимаются бесплатно со стационарных, мобильных телефонов и телефонов-автоматов по всей территории страны, даже при блокировке номера или отсутствии баланса. Центр "112" оснащен современным оборудованием и программным обеспечением, обеспечивающим регистрацию, обработку вызовов, определение адреса на карте и оперативное привлечение соответствующих служб.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям медиатур
    Фото
    FHN-in "112" qaynar xəttinə hər gün 6 mindən çox zəng daxil olur

