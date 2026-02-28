На горячую линию "112" поступает более 6 тысяч звонков ежедневно

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана в среднем поступает около 2,2 миллиона звонков в год, то есть более 6 тысяч звонков ежедневно.

Как сообщает Report, об этом стало известно в ходе медиатура, организованного в Управлении оперативного реагирования "112" МЧС.

Линия работает круглосуточно и обеспечивает оперативное реагирование на пожары, аварии, поисково-спасательные работы и другие чрезвычайные ситуации.

Звонки принимаются бесплатно со стационарных, мобильных телефонов и телефонов-автоматов по всей территории страны, даже при блокировке номера или отсутствии баланса. Центр "112" оснащен современным оборудованием и программным обеспечением, обеспечивающим регистрацию, обработку вызовов, определение адреса на карте и оперативное привлечение соответствующих служб.