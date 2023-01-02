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На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей миротворцев На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда двух автомобилей российских миротворцев.
Внутренняя политика
2 января 2023 г. 10:59
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда двух автомобилей российских миротворцев.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через город Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 22-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ФотоTwo private cars of Russian peacekeepers pass freely along Shusha-Khankandi road
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda sülhməramlıların avtomobillərinin hərəkətinə növbəti dəfə şərait yaradılıb

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