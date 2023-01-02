На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей миротворцев

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда двух автомобилей российских миротворцев.

На дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, в очередной раз созданы условия для проезда двух автомобилей российских миротворцев.

Находящийся на месте событий сотрудник Report сообщает, что обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств из Ханкенди в направлении Лачына.

Это еще раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через город Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 22-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.