На освобожденные территории Азербайджана переселено более 2 тыс. семей

По состоянию на 31 июля, на освобожденные территории Азербайджана переселено 2 036 семей (7 901 человек).

По состоянию на 31 июля, на освобожденные территории Азербайджана переселено 2 036 семей (7 901 человек).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отмечается, что в город Физули были переселены 822 семьи (3 132 человека), в город Шуша - 147 семей (570 человек), в Лачын - 552 семьи (2 031 человек), в Ходжалы - 44 семьи (169 человек).

Кроме того, в освобожденное село Талыш переселены 20 семей (90 человек), в село Агалы - 175 семей (871 человек), в село Сус - 59 семей (215 человек), а в село Забух - 217 семей (823 человека).