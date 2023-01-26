На Аллее шехидов почтена память шехидов Дашалты

На Аллее шехидов почтена память шехидов, погибших в ходе операции Дашалты.

На Аллее шехидов почтена память шехидов, погибших в ходе операции Дашалты.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти Шушинского района Байрам Сафаров, ветераны войны, родственники погибших в операции "Дашалты", представители общественности и школьники посетили могилы военнослужащих, ставших шехидами в ходе операции по освобождению села Дашалты от армянской оккупации 25-26 января 1992 года.

Участники дашалтинских боев поделились своими воспоминаниями.

По словам родственницы шехида Дашалты Эльмана Джамалова Севды Фатуллаевой, Э.Джамалов пошел добровольцем на войну: "Эльман был большим патриотом, любил свою Родину. До победы в 44-дневной Отечественной войны, каждый год в этот день мое сердце сжимала тоска. Но после победы и освобождения города Шуша я словно нашла утешение. Теперь Эльман и павшие вместе с ним шехиды отмщены".

Отметим, что сегодня проходит 31 год со дня операции "Дашалты". Операция, проводимая с целью освобождения шушинского села Дашалты от армянской оккупации, началась 25 января 1992 года и завершилась провалом вечером 26 января.