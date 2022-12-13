На акции протеста на участке дороги Шуша-Ханкенди звучат лозунги

Акция протеста на участке дороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжается скандированием лозунгов.

Акция протеста на участке дороги Шуша-Ханкенди, находящейся под временным контролем российских миротворцев, продолжилась скандированием лозунгов.

Как передает Report, участники акции скандируют "Лучший солдат, азербайджанский солдат!", "Шехиды не умирают, Родина неделима!", "Карабах – это Азербайджан!".

Протестующие заявили, что акция продолжится до тех пор, пока командующий РМК генерал-майор Андрей Волков не встретится с ними.

Отметим, что в окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.