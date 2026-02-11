Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    На Аэропортовском шоссе ограничат движение транспорта из-за замены табло

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 12:32
    На Аэропортовском шоссе ограничат движение транспорта из-за замены табло

    14-15 февраля на Аэропортовском шоссе в Сураханском районе Баку (вблизи Buta Palace) будут проведены работы по демонтажу металлической конструкции с электронными информационно-скоростными табло, срок эксплуатации которых истек, и установке новой конструкции.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

    Согласно информации, 14 февраля с 00:00 до 07:00 будут введены ограничения на движение транспорта по Аэропортовскому шоссе (от моста вблизи аэропорта) в сторону станции метро "Кёроглу"; 15 февраля в те же часы будет ограничено движение от станции метро "Кероглу" (от путепровода над Сураханским кругом) в сторону аэропорта.

    В качестве альтернативных маршрутов автомобили, следующие со стороны Мардакянского шоссе, будут перенаправляться на Зыхское шоссе, а следующие из города – на улицы Ханлара Алекберова и 14 Июля Сураханского района. Водители также смогут воспользоваться для проезда из города в сторону аэропорта дорогой через проспект 8 Ноября с выездом на Зыхское шоссе.

    Aeroport yolunda məhdudiyyət tətbiq olunacaq
