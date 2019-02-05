Али Ахмедов: Мы постараемся выдвинуть молодых активистов в кандидаты на выборах

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Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Президент Азербайджана придает большую значимость диалогу с молодежью. Налаживание диалога с обществом – один из основных векторов проводимой в Азербайджане политики".

Как сообщает Report, об этом на встрече с молодежью заявил вице-премьер, исполнительный секретарь-заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов.

Он отметил, что глава государства часто бывает в регионах, проводит встречи с гражданами.

По словам А.Ахмедова, в рядах ПЕА свыше 700 тысяч молодых людей: "Ежегодно в партию принимают 25-30 тысяч членов и большинство из них - представители молодежи".

А.Ахмедов призвал молодежь к активному участию в общественно-политической жизни страны. "Молодежь неизменно в центре нашего внимания. В декабре 2019 года состоятся очередные выборы в муниципалитеты. Мы постараемся выдвинуть молодых активистов в кандидаты на выборах".





