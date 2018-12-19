Президент: В качестве одной из стратегических целей мы наметили формирование конкурентоспособной национальной экономики

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил обращение V съезду Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Сердечно приветствую вас по случаю начала работы V съезда Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.

Конфедерация предпринимателей Азербайджана, объединяющая тысячи субъектов предпринимательства, в том числе до 70 ассоциаций и союзов экономической, социальной направленности, является одной из основных общественных организаций, защищающих интересы бизнесменов в нашей стране и оказывающих поддержку развитию предпринимательства. Она занимает свою позицию в экономическом развитии страны.

Одной из наших важнейших целей на нынешнем этапе является обеспечение устойчивости динамичного социально-экономического развития страны в долгосрочной перспективе путем достижения повышения конкурентоспособности национальной экономики и ее эффективной интеграции в мировую экономическую систему. В этом направлении в нашей республике предпринимаются важные шаги для развития экономики постнефтяного периода по различным отраслям и улучшения бизнес-среды.

Благодаря успешному проведению реформ и эффективной реализации государственных программ, широкомасштабных инфраструктурных проектов, охватывающих различные отрасли, наша страна получила признание как авторитетный и надежный партнер. Проводимые реформы были высоко оценены также ведущими экономическими центрами мира. В отчете Doing Business 2019, распространенном Всемирным банком в октябре 2018 года, Азербайджан был включен в список 10 самых реформаторских государств мира и объявлен страной, проводящей наибольшее количество реформ в мире. Продвинувшись в новом отчете на 32 ступени по сравнению с 2017 годом, Азербайджан занял 25-е место среди 190 стран и поднялся на лидирующую позицию среди стран Содружества Независимых Государств. Столь высокий результат стал возможен именно благодаря осуществленным в последние годы реформам.

В качестве одной из стратегических целей на предстоящие годы мы наметили сокращение зависимости экономики от нефти и формирование конкурентоспособной национальной экономики, дальнейшее улучшение бизнес- и инвестиционной среды. Успехи, достигнутые в настоящее время в области ненефтяной промышленности и сельского хозяйства, создают предпринимателям дополнительный стимул для расширения бизнес-деятельности. Выражаю уверенность в том, что предпринимательство сыграет значимую роль в устойчивом развитии национальной экономики.

Надеюсь, что съезд своими решениями, соответствующими вызовам времени и приоритетам национального развития, внесет вклад в дело более эффективной организации предстоящей деятельности вашей структуры и усиления государственной поддержки предпринимателей. Желаю всем вам успехов на этом пути".