МВД: Задержаны телефонные мошенники, обманом похищавшие денежные средства граждан

Правоохранительные органы Азербайджана задержали телефонных мошенников, которые притворившись близкими родственниками просили граждан переводить денежные средства на "экстренную помощь".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники звонили на домашние телефоны граждан, в частности пожилых людей, притворялись близкими родственниками и утверждали, что попали в беду. Звонки поступали из-за границы, мошенники также использовали искусственный интеллект для подделки голоса, а затем требовали в срочном порядке перечислить денежные средства.
"По данным фактам сотрудниками полиции проведены расследования, проведен ряд успешных оперативных мероприятий. Есть задержанные, они привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
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