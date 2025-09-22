Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    МВД перейдет на усиленный режим работы в период III Игр СНГ

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 16:27
    МВД перейдет на усиленный режим работы в период III Игр СНГ

    В Азербайджане полиция и внутренние войска будут работать в усиленном режиме в период проведения III Игр СНГ.

    Как сообщает Report, решение принято на оперативном совещании в МВД под председательством министра Вилаята Эйвазова.

    Игры пройдут с 28 сентября по 8 октября в Гяндже и еще шести городах страны. На совещании особое внимание было уделено обеспечению безопасности участников, болельщиков, иностранных гостей и представителей зарубежных СМИ.

    Министр поручил усилить меры безопасности на прилегающих территориях и в пунктах пропуска, а в местах проведения соревнований создать условия для свободного и безопасного передвижения граждан.

