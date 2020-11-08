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МВД обратилось к гражданам

МВД обратилось к гражданам Благая весть Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об освобождении оккупированного города Шуша вызвала радость у нашего народа
Внутренняя политика
8 ноября 2020 г. 19:47
МВД обратилось к гражданам

Благая весть Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об освобождении оккупированного города Шуша вызвала радость у нашего народа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел:

Полностью обеспечена безопасность участников дорожного движения на улицах и проспектах.

Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, что в стране сохраняется военное положение, и в связи с этим в ряде городов и районов, в том числе в Баку, с 21:00 до 06:00 введен комендантский час.

В Азербайджане также введен карантинный режим для борьбы с коронавирусом. Мы просим наших граждан это учитывать и не покидать свои дома в соответствии с требованиями комендантского часа и правил карантина.

Напоминаем, что мы должны соблюдать правила комендантского часа в соответствии с военным положением, не забывать о коронавирусной инфекции и заботиться о своем здоровье.

Мы еще раз просим наших граждан неукоснительно соблюдать правила и нормы, в том числе все требования и запреты, вытекающие из специального карантинного режима и комендантского часа.

Не будем забывать, что вместе мы сильны и Карабах - это Азербайджан!

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Версия на азербайджанском языке Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib

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