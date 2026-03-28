МВД: Гражданам оказывается помощь на месте
Внутренняя политика
- 28 марта, 2026
- 18:41
В связи с дождливой погодой, наблюдаемой на территории страны, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечено, что в городах и районах, а также на автомобильных дорогах главная цель заключается в обеспечении безопасного передвижения граждан и оказании помощи для их комфортного и безопасного прибытия к месту назначения.
"На все обращения, поступающие в связи с последствиями дождя, оперативно реагируют, нуждающимся гражданам оказывается помощь на месте. Водителей и пешеходов просят с учетом текущих погодных условий быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообшении.
МВД: Гражданам оказывается помощь на местеВнутренняя политика
