МВД Азербайджана: Около 500 военнослужащих ВВ участвовали в освобождении города Шуша

Министерство внутренних дел Азербайджана опубликовало ранее неизвестные подробности о роли Внутренних войск (ВВ) в освобождении города Шуша в период Отечественной войны.

Как передает Report со ссылкой на министерство, 8 ноября 2020 года личный состав Внутренних войск, задействованный в выполнении служебно-боевых задач в поселке Гадрут, получил приказ сменить направление движения и направиться к городу Шуша для реализации боевого задания. К операции было привлечено порядка 500 военнослужащих.

Во второй половине дня колонна, состоявшая примерно из 30 единиц военного автотранспорта, начала продвижение по горным маршрутам через труднодоступные лесные территории. Ввиду дождливых погодных условий и в целях маскировки от противника вся техника передвигалась с выключенными фарами.

Около полуночи колонна была обстреляна минометным огнем со стороны противника, в результате чего ранения получили 15 военнослужащих. Несмотря на это, подразделения продолжили выполнение задачи.

Утром 9 ноября, ориентировочно в 07:30, подразделения Внутренних войск вошли в Шушу, где незамедлительно приступили к укреплению оборонительных позиций города и реализации иных служебно-боевых задач.

Сообщается, что военнослужащие Внутренних войск несли службу в Шуше вплоть до 12 октября 2023 года.

Помимо этого, начиная со 2 ноября около 350 бойцов подразделений специального назначения Внутренних войск, размещенных в Гадруте и действовавших во взаимодействии с частями Сил специального назначения, были задействованы в операциях на шушинском направлении и продемонстрировали мужество и героизм в ходе освобождения города.

Бои за Шушу по праву считаются одной из наиболее героических страниц военной истории Азербайджана. Свой весомый вклад в достижение этой победы внесли и военнослужащие Внутренних войск МВД, показавшие мужество, решимость и беззаветную преданность Родине.