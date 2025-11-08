Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:35
    Молодежные организации Азербайджана сделали заявление в связи с 5-й годовщиной Победы

    Молодежные и волонтерские организации Азербайджана выступили с совместным заявлением по случаю 5-й годовщины Победы.

    Как сообщает Report, в документе отмечается, что азербайджанская молодежь с гордостью празднует 8 ноября - День Победы.

    "Историческая победа, достигнутая благодаря единству народа, железной воле Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и доблести армии, стала одной из самых ярких страниц в истории Азербайджана. Она положила конец почти 30-летней оккупации и восстановила территориальную целостность страны. В 2023 году в результате антитеррористических мер был полностью восстановлен суверенитет над всей территорией. Азербайджан - страна-победитель, а мы - ее победоносная молодежь. С благодарностью чтим память шехидов и желаем выздоровления героям".

    "Победа - это не только гордость, но и ответственность. Мы, молодежь и волонтеры Азербайджана, готовы и впредь достойно служить стране, укрепляя ее суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении.

    Лента новостей