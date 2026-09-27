Молодежные и волонтерские организации Азербайджана направили заявление международным организациям

Молодежные и волонтерские организации Азербайджана направили международным организациям заявление в связи с шестой годовщиной 44-дневной Отечественной войны.

Как передает Report, в заявлении отмечается, что 27 сентября - День памяти занимает особое место в национальной памяти: "Сегодня мы, представители молодежных и волонтерских организаций Азербайджана, с глубоким чувством скорби и гордости чтим светлую память наших шехидов, отдавших жизни за Родину. Светлая память всех невинных мирных жителей, погибших в результате разрушительных ударов по городам Гянджа, Барда и Тертер, навсегда останется в памяти нашего народа. Вспоминая эти трагедии, оставившие глубокие раны в наших сердцах, мы вновь заявляем, что подобные военные преступления никогда не должны быть забыты".

В заявлении также отмечается, что 44-дневная Отечественная война стала переломным моментом в современной истории Азербайджана. "Под руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанский народ освободил наши территории, находившиеся под оккупацией около 30 лет, восстановил международно признанные границы нашей страны и создал условия для полного обеспечения нашего суверенитета. Освобождение наших исторических земель в Карабахе и Восточном Зангезуре стало национальной победой и торжеством международного права".

Отмечается, что одержавший победу в войне Азербайджан протянул Армении руку мира, продемонстрировав приверженность региональной стабильности. 8 августа 2025 года с парафированием между двумя странами Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений начался исторический этап. Этот важный прогресс создал новые возможности для расширения и развития взаимного сотрудничества, установления прямых торговых и транспортных связей, а также всестороннего развития региона.

Для азербайджанской молодежи, выросшей в условиях вынужденного переселения и оккупации, эта Победа стала началом периода возвращения, восстановления и возрождения. Под руководством Президента Азербайджана началась реализация исторической миссии по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и возрождению жизни на этих землях. В рамках Великого возвращения бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края, формируются устойчивые и развивающиеся сообщества для будущих поколений.

В заявлении особо подчеркивается, что для азербайджанской молодежи Великий возврат - это не только процесс восстановления: молодежь активно участвует в культурном и экономическом возрождении этих земель посредством образования, волонтерства, технологических инноваций, творчества и общественного лидерства.

"В этот День памяти мы с глубоким уважением склоняем головы перед светлой памятью наших героических военнослужащих, проявивших величайшее самопожертвование ради восстановления справедливости, и погибших мирных жителей. Их наследие навсегда останется неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Мы верим, что высшая дань уважения их памяти заключается в том, чтобы достойно выполнить общую ответственность, возложенную на нас, и построить благополучное, устойчивое и единое будущее", - говорится в заключительной части заявления.